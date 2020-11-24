Dinamo Kiev - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 4. hafta mücadelesinde Dinamo Kiev ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Dinamo Kiev - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Barcelona maçını izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G Grubu 4. hafta maçında Dinamo Kiev ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Kiev - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DINAMO KIEV - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Barcelona maçı 24 Kasım Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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