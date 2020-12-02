UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, yaptığı hat-trick ile maça damga vururken, temsilcimiz gruptaki son maçlar öncesi Devler Ligi'ne veda etti.