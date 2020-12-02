03 Aralık 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Krasnodar 1-0 Rennes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Krasnodar ilk galibiyetini aldı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

E Grubu'nda , sahasında Rennes'i 'in attığı tek golle 1-0 mağlup ederek bu sezon 'ndeki ilk galibiyetini aldı.

E Grubu'nda ile Rennes, Krasnodar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rus ekibi, rakibini 71. dakikada 'in attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 5. haftayı kayıpsız kapattı.

Krasnodar bu sonuçla puanını 4'e yükselterek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda önemli bir adım attı. Rennes ise 1 puanla son sırada kaldı.

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