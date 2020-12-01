Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu 5. hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. B grubunun iki güçlü ekibi 3 puan için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B grubu 5. hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Real Madrid Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SHAKHTAR DONETSK - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı 1 Aralık Salı günü saat 20:55'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
SHAKHTAR DONETSK - REAL MADRID MUHTEMEL 11'LERİ
Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Bondar, Matvienko, Cipriano, Marlos, Maycon, Antonio, Solomon, Tete, Moraes
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Rodrygo, Junior, Benzema
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