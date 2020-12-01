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Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 Giriş Tarihi: 01.12.2020

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu 5. hafta maçında ile karşı karşıya gelecek. A grubunun iki güçlü ekibi 3 puan için için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu 5. hafta maçında ile Wanda Metropolitano Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Bayern Münih maçı 1 Aralık Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

30 MAÇTA 27 GALİBİYET

Performansı ile oldukça dikkat çeken Bayern Münih son 30 maçında tam 27 galibiyet aldı, 2 kez berabere kalan Alman ekibi sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Panzerler son mağlubiyetini 14 maç önce Hoffenheim'e karşı almıştı.

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