UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu 5. hafta maçında Atletico Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. A grubunun iki güçlü ekibi 3 puan için için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu 5. hafta maçında Atletico Madrid ile Bayern Münih Wanda Metropolitano Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Bayern Münih maçı 1 Aralık Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

30 MAÇTA 27 GALİBİYET

Performansı ile oldukça dikkat çeken Bayern Münih son 30 maçında tam 27 galibiyet aldı, 2 kez berabere kalan Alman ekibi sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Panzerler son mağlubiyetini 14 maç önce Hoffenheim'e karşı almıştı.

DİĞER