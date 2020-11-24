Başakşehir Manchester United'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 4. karşılaşmasında ilk maçta 2-1 mağlup ettiği İngiliz devi Manchester United'a konuk oluyor. Turuncu-lacivertliler, Kırmızı Şeytanlar'ı mağlup ederek hem gruptaki şansını sürdürmek hem de yeniden tarih yazmak istiyor. İşte Manchester United - Medipol Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında bugün grup lideri İngiliz devi Manchester United'a konuk olacak. United'ın 'Düşler Tiyatrosu' olarak anılan ünlü stadı Old Trafford'daki karşılaşma 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1'den yayımlanacak. Turuncu- lacivertliler, İstanbul'da 2-1 yenerek tarih yazdığı güçlü rakibi karşısında Old Trafford'dan da puan çıkartarak gruptaki şansını sürdürmek istiyor. Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Aleksic, Caiçara ve Crivelli yok.

MUHTEMEL 11'LER

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Magurie, Tuanzebe, Telles, Fred, Mctominay, Rashford, Fernandes, Greenwood, Martial

BAŞAKŞEHİR: Mert, Bolingoli, Epureanu, Skrtel, Rafel, Berkat, İrfan Can, Visca, Fiuliano, Deniz, Demba Ba



ZAFER İÇİN BİRÇOK NEDEN VAR

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye'yi deplasmandaki maçta da en iyi şekilde temsil etmek istediklerinin altını çizdi. Buruk, "Son kazandığımız maç, bizim de grupta iddialı olduğumuzu gösteren bir maç oldu. Kazanmamız için birçok neden var. Ülke puanı ve kulübümüz için kazanmamız gerekiyor, Türk futbolu, prestiji için kazanmamız gerekiyor, kendi başarılarımız için de kazanmamız gereken maçlardan birisi" diye iddialı konuştu.



UNITED'DA 3 EKSİK VAR

Premier Lig'de Chelsea beraberliği ve Arsenal yenilgisi sonrasında Everton ile WBA maçlarını kazanan Manchester United'da moraller çok yüksek. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Lingard, Bailly ve Shaw, temsilcimiz karşısında forma giyemeyecek.



İSTANBUL'DAKİ YENİLGİ BÜYÜK DARBE OLDU

Mancesher United Teknik Direktörü Solskjaer, İstanbul'daki yenilgiyi unutamıyor. Norveçli hoca, "İstanbul'daki yenilgi büyük bir darbe oldu. Bu maçı iyi bir performansla kazanmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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