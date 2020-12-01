01 Aralık 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Porto - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Porto - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 Giriş Tarihi: 01.12.2020

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu 5. hafta maçında Porto ile karşı karşıya gelecek. C grubunun iki güçlü ekibi 3 puan için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Porto - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubu 5. hafta maçında Porto ile Dragao Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Porto - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTO - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto - Manchester City maçı 1 Aralık Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

PORTO - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: Marchesin; Manafa, Mbemba, Sarr, Sanusi; Uribe, Otavio, Oliveira; Corona, Marega, Diaz

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, De Bruyne, Foden; Silva, Jesus, Sterling

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