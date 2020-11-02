02 Kasım 2020, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor!

Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 Giriş Tarihi: 02.11.2020

Ülkemizi Medipol Başakşehir'in temsil ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı 3 Kasım Salı (yarın) ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek. Turuncu-lacivertliler, 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, 3 Kasım Salı (yarın) ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki üçüncü maçında çarşamba günü saat 20.55'te İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak.

LİGDE ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI (TSİ) ŞÖYLE:

3 Kasım Salı (Yarın)

20.55 (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)

20.55 (Ukrayna) - (Almanya)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 (İspanya) - Inter (İtalya)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Porto (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa)

23.00 Midtjylland (Danimarka) - Ajax (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

4 Kasım Çarşamba:

20.55 Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya)

20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

23.00 (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - (Ukrayna)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya)

23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Başakşehir-ManU maçının hakemi belli oldu! Başakşehir-ManU maçının hakemi belli oldu!
Haaland attı B. Dortmund puanla tanıştı Haaland attı B. Dortmund puanla tanıştı
Manchester United Leipzig'i parçaladı! Manchester United Leipzig'i parçaladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör