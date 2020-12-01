Liverpool - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu 5. hafta maçında Liverpool ile Ajax karşı karşıya gelecek. D grubunun iki güçlü ekibi liderlik yarışı için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 5. hafta maçında Liverpool ile Ajax Anfiled Road Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LIVERPOOL - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool - Ajax maçı 1 Aralık Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
LIVERPOOL - AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Liverpool: Alisson, Milner, Matip, Williams, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Mane, Jota, Salah, Firmino
Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Blind, Gravenberch, Neres, Tadic, Traore
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