UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Manchester City, deplasmanda Porto ile golsüz berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Porto ile Manchester City, Dragao Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Gol sesinin çıkmadığı maçta iki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Gruptan çıkmayı garantileyen iki takımdan Manchester City, bu sonuçla puanını 13'e çıkararak zirvede yer aldı. Puanını 10'a çıkaran Porto ise 2. sırada kendine yer buldu.

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