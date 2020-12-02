02 Aralık 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Porto 0-0 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Porto ile City puanları paylaştı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda , deplasmanda Porto ile golsüz berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Porto ile , Dragao Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Gol sesinin çıkmadığı maçta iki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Gruptan çıkmayı garantileyen iki takımdan Manchester City, bu sonuçla puanını 13'e çıkararak zirvede yer aldı. Puanını 10'a çıkaran Porto ise 2. sırada kendine yer buldu.

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