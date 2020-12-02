02 Aralık 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Liverpool 1-0 Ajax (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool garantiledi!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

'nin 5. haftasında İngiliz ekibi , sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup etti.

'nin 5. haftasında İngiliz ekibi , ekibi Ajax'ı konuk etti. Klopp'un öğrencileri rakibini 1-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.
Ev sahibi takımın golünü Curtis Jones kaydetti.
Bu sonucun ardında Liverpool puanını 12'e yükseldirken, Ajax 7 puanda kaldı.
Lokomotiv Moskova 1-3 Salzburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)


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