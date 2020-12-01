UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı 8 maçla başladı. Günün kritik maçında Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı. İşte Devler Ligi'nde günün sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan salı günü oynanan 8 maçla devam etti. Günün en önemli karşılaşmalarından biri ise Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid ile Bayern Münih arasında oynandı. A Grubu'nda mücadele deden iki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

İspanyol ekibinin golü 26. dakikada Joao Felix'ten gelirken, Alman temsilcisinin golünü 86. dakikada penaltıdan Thomas Müller kaydetti.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 13'e çıkararak liderliğini garantiledi. Puanını 6'ya yükselten Atletico Madrid ise 2. sırada yer aldı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları:

Lokomotiv Moskova 1-3 Salzburg

Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid

Borussia Mönchengladbach 2-3 Inter

Olympique Marsilya 2-1 Olympiakos

Porto 0-0 Manchester City

Liverpool 1-0 Ajax

Atalanta 1-1 Midtjylland

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