02 Aralık 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atletico Madrid 1-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Dev maçta kazanan çıkmadı! İşte Devler Ligi'nde günün sonuçları
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 01.12.2020

'nde 5. hafta heyecanı 8 maçla başladı. Günün kritik maçında , deplasmanda ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı. İşte Devler Ligi'nde günün sonuçları...

'nde heyecan salı günü oynanan 8 maçla devam etti. Günün en önemli karşılaşmalarından biri ise Wanda Metropolitano'da ile arasında oynandı. A Grubu'nda mücadele deden iki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

İspanyol ekibinin golü 26. dakikada Joao Felix'ten gelirken, Alman temsilcisinin golünü 86. dakikada penaltıdan Thomas Müller kaydetti.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 13'e çıkararak liderliğini garantiledi. Puanını 6'ya yükselten Atletico Madrid ise 2. sırada yer aldı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları:

1-3 Salzburg
2-0
2-3 Inter
Olympique Marsilya 2-1 Olympiakos
Porto 0-0
Liverpool 1-0 Ajax
Atalanta 1-1 Midtjylland

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