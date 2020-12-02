02 Aralık 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Mönchengladbach 2-3 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Inter'i 'VAR' kurtardı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

'nin 5. haftasında Inter deplasmanda mağlup etti.

'nin 5. haftasında İtalyan ekibi Inter, Alman ekibi 'a konuk oldu. Conte'nin öğrencileri deplasmanda rakibini mağlup ederek gruptan çıkma şansını sürdürdü.
Konuk takım Inter'in gollerini; Lukaku (2), Darmian kaydetti.
Ev sahibi takımın golleri ise Plea'dan geldi.
Bu sonucun ardında Inter puanını 5'e yükseldirken, Mönchengladbach 8 puanda kaldı.
Ev sahibi ekipte Plea'nın 85. dakikada kaydettiği gol 'VAR' kararı ile iptal edildi.
Lokomotiv Moskova 1-3 Salzburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)


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