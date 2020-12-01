02 Aralık 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Lokomotiv Moskova 1-3 Salzburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Salzburg'dan kritik galibiyet!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

'nin 5. haftasında Salzburg deplasmanda 'yı 3-1 mağlup etti.

'nin 5. haftasında ekibi Salzburg, Rus ekibi 'ya konuk oldu. Salzburg deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etti.

Salzburg'un gollerini; Berisha (2) ve Adeyemi kaydetti.

Lokomotiv Moskova'nın tek golü ise Miranchuk'dan geldi.

Bu sonucun ardından Salzburg 4 puana yükselirken, Lokomotiv Moskova 3 puanda kaldı.
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