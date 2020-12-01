UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Shakhtar Donetsk, sahasında Real Madrid'i Dentinho ve Solomon'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile İspanyol temsilcisi Real Madrid, Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 57. dakikada Dentinho ve 82. dakikada Manor Solomon'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.

Shakhtar Donetsk bu sonuçla puanını 7'ye çıkararak gruptaki son maçlar öncesi 2. sıraya yükseldi. Aynı puanda bulunan Real Madrid ise ikili averaj farkıyla 3. sıraya geriledi.

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