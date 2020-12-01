02 Aralık 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real Madrid deplasmanda kayıp
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

B Grubu maçında , sahasında 'i Dentinho ve Solomon'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

B Grubu 5. hafta maçında ekibi ile İspanyol temsilcisi , Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 57. dakikada Dentinho ve 82. dakikada Manor Solomon'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.

Shakhtar Donetsk bu sonuçla puanını 7'ye çıkararak gruptaki son maçlar öncesi 2. sıraya yükseldi. Aynı puanda bulunan Real Madrid ise ikili averaj farkıyla 3. sıraya geriledi.

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