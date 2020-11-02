UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
Üst klasman hakemlerinden Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova-Atletico Madrid maçında video yardımcı hakem asistanı (AVAR) olarak görev yapaccak.
Son zamanlarda yükselen performans ile dikkat çeken Abdulkadir Bitigen Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da görev almaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyondan yapılan açıklamada, "Üst Klasman Hakemimiz Abdulkadir Bitigen, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları arasında 3 Kasım 2020 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında AVAR olarak görev yapacak. Rusya'nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoît Bastien yönetecek, Delajod Willy VAR olarak görev yapacak" denildi.
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