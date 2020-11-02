02 Kasım 2020, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

Üst klasman hakemlerinden , Şampiyonlar Ligi'nde - maçında video yardımcı hakem asistanı (AVAR) olarak görev yapaccak.

Son zamanlarda yükselen performans ile dikkat çeken Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da görev almaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyondan yapılan açıklamada, "Üst Klasman Hakemimiz Abdulkadir Bitigen, Rusya'nın ile İspanya'nın takımları arasında 3 Kasım 2020 Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında AVAR olarak görev yapacak. Rusya'nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoît Bastien yönetecek, Delajod Willy VAR olarak görev yapacak" denildi.

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