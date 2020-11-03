03 Kasım 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Lokomotiv Moskova 1-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU | ÖZET

Lokomotiv Moskova ve Atletico Madrid yenişemedi
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

A Grubu'nda , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. İspanyol ekibinin golü Gimenez'den gelirken, Rus temsilcisinin golünü Miranchuk (p) kaydetti.

A Grubu'nda ile , Lokomotiv Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki ekip, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

İspanyol ekibinin golü 18. dakikada Jose Gimenez'den gelirken, Ev sahibi takımın golünü 25. dakikada Anton Miranchuk (p) kaydetti.

Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Atletico Madrid, lider 'in arkasında 2. sırada yer aldı. Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada kendine yer buldu.

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