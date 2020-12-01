01 Aralık 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı start veriyor!

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.12.2020

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı Salı ve Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle devam edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası 1 Aralık Salı günü başlayacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında karşılaşmaları, 1 Aralık Salı ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 5. maçında çarşamba günü saat 20.55'te Almanya'nın Leipzig takımını konuk edecek.

Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

1 ARALIK SALI:

20.55 (Rusya) - Salzburg (Avusturya)

20.55 (Ukrayna) - (İspanya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 (Almanya) - Inter (İtalya)

23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)

2 ARALIK ÇARŞAMBA:

20.55 Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa)

20.55 Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya)

23.00 Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya)

23.00 (Belçika) - Zenit (Rusya)

23.00 Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi karar! Bir ilk olacak Şampiyonlar Ligi'nde tarihi karar! Bir ilk olacak
UEFA'dan Ali Palabıyık'a dev görev UEFA'dan Ali Palabıyık'a dev görev
Liverpool'a evinde soğuk duş! Liverpool'a evinde soğuk duş!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör