UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı start veriyor!

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı Salı ve Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle devam edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası 1 Aralık Salı günü başlayacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında 5. hafta karşılaşmaları, 1 Aralık Salı ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 5. maçında çarşamba günü saat 20.55'te Almanya'nın Leipzig takımını konuk edecek.

Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

1 ARALIK SALI:

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Salzburg (Avusturya)

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Inter (İtalya)

23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)

2 ARALIK ÇARŞAMBA:

20.55 Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa)

20.55 Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya)

23.00 Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Zenit (Rusya)

23.00 Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

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