UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı start veriyor!
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı Salı ve Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle devam edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası 1 Aralık Salı günü başlayacak.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında 5. hafta karşılaşmaları, 1 Aralık Salı ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 5. maçında çarşamba günü saat 20.55'te Almanya'nın Leipzig takımını konuk edecek.
Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
1 ARALIK SALI:
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Salzburg (Avusturya)
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Inter (İtalya)
23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
23.00 Atalanta (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)
2 ARALIK ÇARŞAMBA:
20.55 Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa)
20.55 Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya)
23.00 Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Zenit (Rusya)
23.00 Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları