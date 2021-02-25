25 Şubat 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Borussia Mönchengladbach 0-2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

City tur kapısını araladı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 Giriş Tarihi: 25.02.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında , deplasmanda 'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında ile , Puskas Arena'da kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 29. dakikada Silva ve 65. dakikada 'un golleriyle 2-0 mağlup ederek çeyrek final için avantajı kaptı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 16 Mart Salı günü TSİ 23.00'te İngiliz ekibinin sahasında oynanacak.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Elvedt, Zakaria, Ginter, Lainer, Kramer, Neahaus, Bensebaini, Hofmann, Stindl, Plea

Manchester City: , Walker, , , , , , Bernardo, , ,

Real Madrid avantajı kaptı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Real Madrid avantajı kaptı! Real Madrid avantajı kaptı!
Chelsea avantajı kaptı! Chelsea avantajı kaptı!
Bayern deplasmanda rahat kazandı! Bayern deplasmanda rahat kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör