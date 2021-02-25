Borussia Mönchengladbach 0-2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Manchester City, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Borussia Mönchengladbach ile Manchester City, Puskas Arena'da kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 29. dakikada Bernardo Silva ve 65. dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle 2-0 mağlup ederek çeyrek final için avantajı kaptı.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 16 Mart Salı günü TSİ 23.00'te İngiliz ekibinin sahasında oynanacak.
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ
Borussia Mönchengladbach: Sommer, Elvedt, Zakaria, Ginter, Lainer, Kramer, Neahaus, Bensebaini, Hofmann, Stindl, Plea
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Bernardo, Sterling, Foden, Jesus
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