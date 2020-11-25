Juventus 2-1 Ferencvaros (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus sahasında Ferencvaros'u 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Juventus, Ferencvaros'u konuk etti.
Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Juventus'un gollerini 35. dakikada Cristiano Ronaldo ve 90+2. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Konuk ekip Ferencvaros'un tek golünü 19. dakikada Uzuni kaydetti.
Bu sonucun ardından Juventus, gruptaki 3. galibiyetini aldı ve 9 puanla gruptan çıtkı. 3. mağlubiyetini alan Ferencvaros ise 1 puanla 3. sırada yer aldı.
Juventus, gelecek hafta Dinamo Kiev'i konuk edecek. Ferencvaros ise Barcelona'yı ağırlayacak.
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