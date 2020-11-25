25 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 2-1 Ferencvaros (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus geriden gelerek kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.11.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Ferencvaros'u 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında , Ferencvaros'u konuk etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Juventus'un gollerini 35. dakikada ve 90+2. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Konuk ekip Ferencvaros'un tek golünü 19. dakikada Uzuni kaydetti.

Bu sonucun ardından Juventus, gruptaki 3. galibiyetini aldı ve 9 puanla gruptan çıtkı. 3. mağlubiyetini alan Ferencvaros ise 1 puanla 3. sırada yer aldı.

Juventus, gelecek hafta Dinamo Kiev'i konuk edecek. Ferencvaros ise Barcelona'yı ağırlayacak.

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