Juventus - Farencvaros maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 4. hafta mücadelesinde Juventus ile Farencvaros karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Farencvaros maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Juventus maçını izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G Grubu 4. hafta maçında Juventus ile Farencvaros kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Farencvaros maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

JUVENTUS - FARENCVAROS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus - Farencvaros maçı 24 Kasım Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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