Alexander Sörloth'tan Başakşehir - Leipzig maçı sonrası itiraf! "Türkiye'yi çok özledim"

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla RB Leipzig'e transfer olan ve bu sezonki ilk golünü Başakşehir ağlarına bırakarak takımına galibiyeti getiren Alexander Sörloth, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Norveçli golcü, Türkiye'yi çok özlediğini söyledi. İşte detaylar...

Bu sezon 11. maçında ilk golünü atmanın sevincini yaşayan Norveçli oyuncu, "Takımım kazandığı için mutluyum. Benim için önemli bir gol, ilk golüm ve üzerimden bir baskı kalkmış oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi özlediğini belirten Sörloth, "Türkiye'den her gün çok mesaj alıyorum. Trabzonspor taraftarları beni destekliyor ve benim için bunun anlamı çok büyük.Türkiye'yi bazen çok özlüyorum. Türk taraftarlarla özel bir ilişkim vardı, şimdi Almanya'dayım ve buna odaklanıyorum." dedi.

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