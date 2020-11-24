UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 4. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? PSG Leipzig maçı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H Grubu 4. hafta maçında Paris Saint Germain ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Leipzig maçı 24 Kasım Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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