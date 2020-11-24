24 Kasım 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Paris Saint Germain (PSG) - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 Giriş Tarihi: 24.11.2020

Şampiyonlar Ligi H grubu 4. hafta mücadelesinde ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Paris Saint Germain () - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? PSG Leipzig maçı izle

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H Grubu 4. hafta maçında ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paris Saint Germain () - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Leipzig maçı 24 Kasım Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

Manchester United - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Juventus - Farencvaros maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Juventus - Farencvaros maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Manchester United - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester United - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Pogba Başakşehir maçında oynayabilecek mi? Pogba Başakşehir maçında oynayabilecek mi?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör