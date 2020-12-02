02 Aralık 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

'nde 5. hafta heyecanı çarşamba günü oynanan maçlarla devam ediyor. TSİ 23.00'te başlayan 6 karşılaşmanın skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

'nde heyecan, çarşamba günü oynanan 5. hafta maçlarıyla sürüyor.

'nde H Grubu'nda mücadele eden , sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları:

20.55 1-0 Rennes
20.55 Medipol Başakşehir 3-4 Leipzig
23.00 Sevilla -
23.00 - Lazio
23.00 - Zenit
23.00 -
23.00 Ferencvaros -
23.00 - Saint-Germain


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