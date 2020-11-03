04 Kasım 2020, Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi: Salzburg 2-6 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Bayern Münih, deplasmanda Salzburg'u Lewandowski (2), Kristensen (k.k.), Boateng, Sane ve Hernandez'in attığı gollerle 6-2 mağlup edererek 3. hafta sonunda liderliğini sürdürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor.
Avusturya ekibi Salzburg ile Alman devi Bayern Münih arasında oynanan karşılaşma 6-2'lik skorla tamamlandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Lewandowski (2), Rasmus Nissen (k.k), Jerome Boateng, Leroy Sane ve Lucas Hernandez kaydetti.
Salzburg'un gollerini ise Mergim Berisha ve Masaya Okugawa attı.
Bu sonuçla Bayern Münih 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Salzburg ise 1 puanda kaldı.
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