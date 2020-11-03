04 Kasım 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Salzburg 2-6 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Bayern Münih Salzburg'a acımadı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında , deplasmanda 'u Lewandowski (2), Kristensen (k.k.), Boateng, Sane ve Hernandez'in attığı gollerle 6-2 mağlup edererek 3. hafta sonunda liderliğini sürdürdü.

'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Avusturya ekibi ile Alman devi arasında oynanan karşılaşma 6-2'lik skorla tamamlandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Lewandowski (2), Rasmus Nissen (k.k), Jerome Boateng, Leroy Sane ve Lucas Hernandez kaydetti.

Salzburg'un gollerini ise Mergim Berisha ve Masaya Okugawa attı.

Bu sonuçla Bayern Münih 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Salzburg ise 1 puanda kaldı.

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