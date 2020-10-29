29 Ekim 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Borussia Dortmund 2-0 Zenit | Maç sonucu | Haaland attı Dortmund puanla tanıştı

Haaland attı B. Dortmund puanla tanıştı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci hafta karşılaşmasında evinde Zenit'i 2-0 mağlup etti ve grubunda puanla tanıştı.

Alman ekibi B. Dortmund, 'ta temsilcisi Zenit'i konuk etti.

TSİ 23.00'te başlayan mücadelede 'a 3 puanı getiren golleri 78. dakikada Jordan Sancho penaltıdan ve 90+1'de Erling Haaland kaydetti.

Bu sonucun ardından, F Grubu'nda 3. sırada bulunan Borussia Dortmund 3 puana ulaşırken, son sıradaki Zenit ikinci maçında da puan alamadı.

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