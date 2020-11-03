04 Kasım 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid 3-2 Inter | MAÇ SONUCU

5 gollü maçta kazanan Real Madrid
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında , sahasında Inter'i Karim Benzema, Sergio Ramos ve Rodrygo'nun attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3. haftayı galibiyetle kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... B Grubu temsilcilerinden ile Inter 3. hafta mücadelesinde karşılaştı. Zorlu karşılaşmayı Real Madrid 3-2 kazdı.

Real Madrid'in gollerini 25. dakikada Benzema, 33. dakikada Ramos ve 80. dakikada Rodrygo attı. Inter'in golleri ise 35. dakikada L. Martinez ve 68. dakikada Perisic'ten geldi.

Bu sonuçla Real Madrid 4 puanla 3. sırada yer aldı. Inter ise 2 puanla son sıraya düştü.

RAMOS'UN 100. GOLÜ INTER'E

Sergio Ramos, Real Madrid formasıyla 100. golünü, Inter'e karşı attı.

Bayern Münih Salzburg'a acımadı haberin devamı

.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Bayern Münih Salzburg'a acımadı Bayern Münih Salzburg'a acımadı
Manchester United İstanbul'a geldi Manchester United İstanbul'a geldi
Lokomotiv Moskova ve Atletico Madrid yenişemedi Lokomotiv Moskova ve Atletico Madrid yenişemedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör