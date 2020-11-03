UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid 3-2 Inter | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Real Madrid, sahasında Inter'i Karim Benzema, Sergio Ramos ve Rodrygo'nun attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3. haftayı galibiyetle kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... B Grubu temsilcilerinden Real Madrid ile Inter 3. hafta mücadelesinde karşılaştı. Zorlu karşılaşmayı Real Madrid 3-2 kazdı.

Real Madrid'in gollerini 25. dakikada Benzema, 33. dakikada Ramos ve 80. dakikada Rodrygo attı. Inter'in golleri ise 35. dakikada L. Martinez ve 68. dakikada Perisic'ten geldi.

Bu sonuçla Real Madrid 4 puanla 3. sırada yer aldı. Inter ise 2 puanla son sıraya düştü.

RAMOS'UN 100. GOLÜ INTER'E

Sergio Ramos, Real Madrid formasıyla 100. golünü, Inter'e karşı attı.

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