UEFA Şampiyonlar Ligi: Manchester City 3-0 Olympiakos | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Manchester City, sahasında Olympiakos'u Torres, Jesus ve Cancelo'nun attığı gollerle 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Manchester United ile Olympiakos, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, rakibini 12. dakikada Ferran Torres, 81. dakikada Gabriel Jesus ve 90. dakikada Joao Cancelo'nun attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manchester City, bu sonuçla 9 puanla zirvede yer aldı. 3 puanı bulunan Olympiakos ise 3. sırada kendine yer buldu.

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