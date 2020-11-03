04 Kasım 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Manchester City 3-0 Olympiakos | MAÇ SONUCU

City Olympiakos karşısında zorlanmadı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında , sahasında 'u Torres, Jesus ve Cancelo'nun attığı gollerle 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Manchester United ile , Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, rakibini 12. dakikada Ferran Torres, 81. dakikada Gabriel Jesus ve 90. dakikada Joao Cancelo'nun attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

, bu sonuçla 9 puanla zirvede yer aldı. 3 puanı bulunan Olympiakos ise 3. sırada kendine yer buldu.

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