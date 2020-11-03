UEFA Şampiyonlar Ligi: Atalanta 0-5 Liverpool | MAÇ SONUCU | Diogo Jota şov yaptı Liverpool kazandı!

Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Liverpool, deplasmanda Atalanta'yı Jota (3), Salah ve Mane'nin attığı gollerle 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken, D Grubu'nda İtalyan ekibi Atalanta ile İngiliz temsilcisi Liverpool, Gewiss Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kırmızılar, rakibini 16, 33 ve 54. dakikalarda Diogo Jota, 47. dakikada Mohamed Salah ve 49. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle 5-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 9'a çıkaran Liverpool, liderliğini sürdürdü. Gruptaki ilk yenilgisini alan Atalanta ise 4 puanla 3. sırada yer aldı.

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