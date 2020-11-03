04 Kasım 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Atalanta 0-5 Liverpool | MAÇ SONUCU | Diogo Jota şov yaptı Liverpool kazandı!

Liverpool'dan Atalanta'ya farklı tarife
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında , deplasmanda 'yı Jota (3), Salah ve Mane'nin attığı gollerle 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken, D Grubu'nda İtalyan ekibi ile İngiliz temsilcisi , Gewiss Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kırmızılar, rakibini 16, 33 ve 54. dakikalarda Diogo Jota, 47. dakikada Mohamed Salah ve 49. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle 5-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 9'a çıkaran Liverpool, liderliğini sürdürdü. Gruptaki ilk yenilgisini alan Atalanta ise 4 puanla 3. sırada yer aldı.

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