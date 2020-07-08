08 Temmuz 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 10 Temmuz'da yapılacak

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tarihi belli oldu
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi kura çekimi 'da ’de gerçekleştirilecek.

'dan yapılan açıklamaya göre, tek ayaklı maçlarla eleme yöntemiyle oynanacak turnuvanın kura çekimleri 'nin Nyon kentinde Cuma günü yapılacak.

Şampiyonlar Ligi maçları 12-15 Ağustos, yarı final karşılaşmaları 18-19 Ağustos ve final maçı 23 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.

Son 16 turunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan maçlar ise 7-8 Ağustos'ta tamamlanacak.

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