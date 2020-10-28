29 Ekim 2020, Perşembe

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Başakşehir - PSG maçında o anlar kameralara yansımadı! Okan Buruk ve Neymar...

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk etti. Turuncu-lacivertliler, rakibine 2-0 mağlup olurken Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın görüntüsü ekranlara yansımadı. İşte o kare...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 23:59 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 00:03
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Başakşehir - PSG maçında o anlar kameralara yansımadı! Okan Buruk ve Neymar...

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmalar sonunda da puanla tanışamadı.

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Başakşehir - PSG maçında o anlar kameralara yansımadı! Okan Buruk ve Neymar...

Gruptaki ilk maçında da Alman ekibi Leipzig'e aynı sonuçla kaybeden turuncu-lacivertliler, Fransız ekibi karşısında çok sayıda gol şansı yakalasa da bunları değerlendiremedi.

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Başakşehir - PSG maçında o anlar kameralara yansımadı! Okan Buruk ve Neymar...

Paris Saint-Germain ise Kean'in golleriyle gruptaki ilk puanlarını almayı başardı.

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Başakşehir - PSG maçında o anlar kameralara yansımadı! Okan Buruk ve Neymar...

Medipol Başakşehir, gruptaki üçüncü maçını 4 Kasım Çarşamba günü deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacak.

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Başakşehir - PSG maçında o anlar kameralara yansımadı! Okan Buruk ve Neymar...

Öte yandan mücadelenin 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Neymar'ı Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk teselli etti. İşte maçtan kareler...

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