Başakşehir - PSG maçında o anlar kameralara yansımadı! Okan Buruk ve Neymar...

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk etti. Turuncu-lacivertliler, rakibine 2-0 mağlup olurken Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın görüntüsü ekranlara yansımadı. İşte o kare...