28 Ekim 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

PSG'de Neymar oyuna devam edemedi

PSG'de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

H Grubu 2. maçında temsilcimiz 'e konuk olan -Saint Germain'in yıldız futbolcusu , yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ederken, temsilcimiz , sahasında Saint-Germain'i konuk etti. Fransız ekibinin Brezilyalı yıldızı , yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 26. dakikada yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı.

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