21 Ekim 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Real Madrid 2-3 Shakhtar Donetsk | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

Shakhtar'dan Madrid'e soğuk duş! B Grubu'nda tarihi maç
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

'nin ilk haftasında B Grubu'nda ile karşılaştı. İlk yarısını 3-0 geride kapatan İspanyol temsilcisi, mücadeleyi 3-2 kaybetti ve Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

'nin ilk hafta karşılaşmasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapatan Ukrayna temsilcisi, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Tete, 33'te Varane (k.k) ve 42. dakikada Solomon kaydetti.

Eflatun-beyazlıların gollerini ise 54. dakikada Modric ve 59'da Vinicius Junior kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Devler Ligi'ne sahasında mağlubiyetle başladı. Shakhtar Donetsk ise bir sürprize imza atarak Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

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