Real Madrid 2-3 Shakhtar Donetsk | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda Real Madrid ile Shakhtar Donetsk karşılaştı. İlk yarısını 3-0 geride kapatan İspanyol temsilcisi, mücadeleyi 3-2 kaybetti ve Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapatan Ukrayna temsilcisi, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Tete, 33'te Varane (k.k) ve 42. dakikada Solomon kaydetti.
Eflatun-beyazlıların gollerini ise 54. dakikada Modric ve 59'da Vinicius Junior kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Devler Ligi'ne sahasında mağlubiyetle başladı. Shakhtar Donetsk ise bir sürprize imza atarak Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.
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