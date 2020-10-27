27 Ekim 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Thomas Tuchel'den Başakşehir yorumu! "Galatasaray maçı gibi olmasını beklerdim"

Tuchel'den Başakşehir yorumu! G.Saray maçı gibi...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 Giriş Tarihi: 27.10.2020

Saint-Germain ve savunma oyuncusu , temsilcimiz Medipol ile oynayacakları mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. Tuchel, "Normalde maçındaki atmosferi beklerdim. Türk insanının tutkusunu biliyorum ama böyle olmayacak tabii ki. Taraftarları ve atmosferi deli gibi özlesem de oynayabildiğimiz için mutlu olmalıyız." dedi.

ve savunma oyuncusu , Şampiyonlar Ligi'nde ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Başakşehir'le oynayacakları mücadelenin zor geçeceğine değinen Tuchel, "Normalde maçındaki atmosferi beklerdim. Türk insanının tutkusunu biliyorum ama böyle olmayacak tabii ki. Taraftarları ve atmosferi deli gibi özlesem de oynayabildiğimiz için mutlu olmalıyız. Kolay maç olmayacak. ligi şampiyonu karşısında kendimize olan güvenimizi göstermek ve kalitemizi ispatlamak istiyoruz." dedi.

25 yaşındaki savunmacı Presnel Kimpembe ise deplasmanda oynayacakları mücadele için "Başakşehir rakibine sürekli baskı kuran ve kompakt oynayan bir takım. Yarınki maçta iki takım arasında sıkı bir mücadele olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Okan Buruk: Hiçbir takım yenilmez değildir haberin devamı

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