Thomas Tuchel'den Başakşehir yorumu! "Galatasaray maçı gibi olmasını beklerdim"
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve savunma oyuncusu Presnel Kimpembe, temsilcimiz Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. Tuchel, "Normalde Galatasaray maçındaki atmosferi beklerdim. Türk insanının tutkusunu biliyorum ama böyle olmayacak tabii ki. Taraftarları ve atmosferi deli gibi özlesem de oynayabildiğimiz için mutlu olmalıyız." dedi.
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve savunma oyuncusu Presnel Kimpembe, Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.
Başakşehir'le oynayacakları mücadelenin zor geçeceğine değinen Tuchel, "Normalde Galatasaray maçındaki atmosferi beklerdim. Türk insanının tutkusunu biliyorum ama böyle olmayacak tabii ki. Taraftarları ve atmosferi deli gibi özlesem de oynayabildiğimiz için mutlu olmalıyız. Kolay maç olmayacak. Türkiye ligi şampiyonu karşısında kendimize olan güvenimizi göstermek ve kalitemizi ispatlamak istiyoruz." dedi.
25 yaşındaki savunmacı Presnel Kimpembe ise deplasmanda oynayacakları mücadele için "Başakşehir rakibine sürekli baskı kuran ve kompakt oynayan bir takım. Yarınki maçta iki takım arasında sıkı bir mücadele olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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