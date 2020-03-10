10 Mart 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih-Chelsea maçı seyircisiz!

Bayern-Chelsea maçı seyircisiz! Koronavirüs...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında 'in sahasında 'yi ağırlayacağı karşılaşma koronavirüs önlemlerinden dolayı seyircisiz oynanacak.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında 'in sahasında 'yi ağırlayacağı karşılaşma koronavirüs önlemlerinden dolayı seyircisiz oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadeleye koronavirüs engeli haberin devamı

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