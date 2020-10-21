RB Salzburg 2-2 Lokomotiv Moskova | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında A Grubu'nda RB Salzburg ile Lokomotiv Moskova karşılaştı.Ev sahibi ekip geri düştüğü maçta öne geçti fakat sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında RB Salzburg ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. 4 gollü karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Misafir takımın gollerini 19. dakikada Eder ve 75. dakikada Lisakovich attı. Ev sahibi ekibin golleri ise 45. dakikada Szoboszlai ve 50. dakikada Junuzovic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

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