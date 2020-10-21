21 Ekim 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

RB Salzburg 2-2 Lokomotiv Moskova | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

Salzburg geri döndü ama yetmedi!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında A Grubu'nda RB ile karşılaştı.Ev sahibi ekip geri düştüğü maçta öne geçti fakat sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında RB ile karşı karşıya geldi. 4 gollü karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Misafir takımın gollerini 19. dakikada Eder ve 75. dakikada Lisakovich attı. Ev sahibi ekibin golleri ise 45. dakikada Szoboszlai ve 50. dakikada Junuzovic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

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