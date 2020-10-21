22 Ekim 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ajax 0-1 Liverpool | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

Liverpool'a tek gol yetti!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında D Grubu'nda sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi İngiliz temsilcisi deplasmanda 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ada temsilcisi 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 35. dakikada Tagliafico (k.k) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool Devler Ligi'ne 3 puanla başlarken Ajax puansız kaldı.

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