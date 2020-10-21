22 Ekim 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Olympiakos 1-0 Marsilya | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

Olympiakos uzatmalarda güldü!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında C Grubu'nda sahasında 'yı konuk etti. Yunan ekibi 90+1'de bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında ile Marsilya0 karşı karşıya geldi. Yunan temsilcisi uzatma dakikalarında attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90+1 dakikada Koka kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Olympiakos 3 puana ulaşırken, ise puansız kaldı.

Atalanta 4 dörtlük! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Atalanta 4 dörtlük! Atalanta 4 dörtlük!
Liverpool'a tek gol yetti! Liverpool'a tek gol yetti!
M. City geriye düştüğü maçta kazandı! M. City geriye düştüğü maçta kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör