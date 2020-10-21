22 Ekim 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Midtjylland 0-4 Atalanta | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

Atalanta 4 dörtlük!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında D Grubu'nda sahasında 'yı konuk etti. Çizme temsilcisi mücadeleyi 4-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında ile karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Zapata, 36.'da Gomez, 42. dakikada Muriel ve 89. dakikada Miranchuk kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Atalanta 3 puanın sahibi olurken, Midtjylland ise sahadan puansız ayrıldı.

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