22 Ekim 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City 3-1 Porto | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

M. City geriye düştüğü maçta kazandı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında C Grubu'nda evinde Porto'yu ağırladı. Manchester temsilcisi 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında ile Porto karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 20. dakikada Agüero, 65'da İlkay Gündoğan ve 73. dakikada Ferran Torres kaydetti. Porto'nun tek golü ise 14. dakikada Luis Diaz'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Manchester City Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Porto ise puansız kaldı.

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