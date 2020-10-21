22 Ekim 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bayern Münih 4-0 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

Münih Atletico Madrid'e acımadı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında A Grubu'nda sahasında 'i ağırladı. Bavyera ekibi mücadeleden 4-0'lık net sonuçla ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi mücadeleyi 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. ve 72. dakikalarda Kingley Coman, 41'de Goretzka, 66. dakikada Tolisso kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 3 puanın sahibi olurken, Atletico Madrid ise sahadan puansız ayrıldı.

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