Diego Simeone ile Jurgen Klopp arasında dikkat çeken selamlaşma

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool, Atletico Madrid'i konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktörler Jurgen Klopp ile Diego Simeone bir araya geldi. Tecrübeli teknik adamların maç öncesi el sıkışmak yerine dirsek selamı vermeleri gözlerden kaçmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0'ın rövanşında İngiliz devi Liverpool sahasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti.

Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörleri birbirlerine başarılar diledi. Bu esnada tecrübeli teknik adamlar el sıkışmak yerine dirsek selamı verdiler.

Bu görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. İşte o anlar...









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