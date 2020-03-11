12 Mart 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Diego Simeone ile Jurgen Klopp arasında dikkat çeken selamlaşma

Maç öncesi dikkat eden kare! Simeone ve Klopp...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 12.03.2020

Son 16 Turu rövanş maçında , 'i konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktörler Jurgen Klopp ile  bir araya geldi. Tecrübeli teknik adamların maç öncesi el sıkışmak yerine dirsek selamı vermeleri gözlerden kaçmadı.

son 16 turu rövanş maçında ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0'ın rövanşında İngiliz devi Liverpool sahasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti.

Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörleri birbirlerine başarılar diledi. Bu esnada tecrübeli teknik adamlar el sıkışmak yerine dirsek selamı verdiler.

Bu görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. İşte o anlar...



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