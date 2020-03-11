12 Mart 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Diego Simeone ile Jurgen Klopp arasında dikkat çeken selamlaşma
Giriş Tarihi: 12.03.2020
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool, Atletico Madrid'i konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktörler Jurgen Klopp ile Diego Simeone bir araya geldi. Tecrübeli teknik adamların maç öncesi el sıkışmak yerine dirsek selamı vermeleri gözlerden kaçmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0'ın rövanşında İngiliz devi Liverpool sahasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti.
Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörleri birbirlerine başarılar diledi. Bu esnada tecrübeli teknik adamlar el sıkışmak yerine dirsek selamı verdiler.
Bu görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. İşte o anlar...
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...