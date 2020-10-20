21 Ekim 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Chelsea 0-0 Sevilla | MAÇ SONUCU

Londra'da puanlar paylaşıldı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

'nde heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde E grubu temsilcisi ile karşı karşıya geldi. İki takımında fazla pozisyona giremediği mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

'nde İngiliz ekibi ile İspanyol temsilcisi , Stamford Bridge Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından her iki takım da E Grubu'na birer puanla başladı.

Chelsea gruptaki ikinci maçında 28 Ekim'de Krasnodar'a konuk olacak. Sevilla ise aynı gün Rennes'i ağırlayacak.

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