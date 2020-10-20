Zenit 1-2 Club Brugge | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında F Grubu'nda Zenit ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, Belçika ekibi mücadeleyi deplasmanda 2-1 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Zenit, Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Belçika temsilcisi 2-1 kazandı.

Misafir ekip adına galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Emmanuel Dennis ve 90+3. dakikada de Ketelaere attı. Ev sahibinin tek golü ise 74. dakikada Horvath'tan (k.k) geldi.

Bu sonuçla birlikte Club Brugge, Devler Ligi'ne 3 puanla, Zenit ise mağlubiyetle başladı.

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