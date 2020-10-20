Dinamo Kiev 0-2 Juventus | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında G Grubu'nda Dinamo Kiev ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, Çizme temsilcisi maçı 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Dinamo Kiev, temsilcimiz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'u ağırladı. Mücadeleyi İtalyan ekibi 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlılar adında galibiyeti getiren golleri 46. ve 84. dakikalarda Alvaro Morata attı.

Mücadelede Chiellini 19. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalırken, onun yerine temsilcimiz Merih Demiral oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Juventus 3 puanı hanesine yazdırdı. Dinamo Kiev ise gruba mağlubiyetle başladı.

LUCESCU TARİHE GEÇTİ

Dinamo Kiev'in 75 yaşındaki Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu, turnuvanın en yaşlı teknik adamı olarak tarihe geçti.

Kariyerinde daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ı da çalıştıran Lucescu, Bayern Münih'in başında 72 yaşında "Devler Ligi"nde mücadele eden Jupp Heynckes'i geride bıraktı.

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