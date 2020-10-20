20 Ekim 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Dinamo Kiev 0-2 Juventus | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

Juventus ikinci yarı açıldı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

'nin ilk haftasında G Grubu'nda ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, Çizme temsilcisi maçı 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

G Grubu'nda , temsilcimiz Merih Demiral'ın formasını giydiği 'u ağırladı. Mücadeleyi İtalyan ekibi 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlılar adında galibiyeti getiren golleri 46. ve 84. dakikalarda Alvaro Morata attı.

Mücadelede Chiellini 19. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalırken, onun yerine temsilcimiz Merih Demiral oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Juventus 3 puanı hanesine yazdırdı. Dinamo Kiev ise gruba mağlubiyetle başladı.

LUCESCU TARİHE GEÇTİ

Dinamo Kiev'in 75 yaşındaki Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu, turnuvanın en yaşlı teknik adamı olarak tarihe geçti.

Kariyerinde daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ı da çalıştıran Lucescu, Bayern Münih'in başında 72 yaşında "Devler Ligi"nde mücadele eden Jupp Heynckes'i geride bıraktı.

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