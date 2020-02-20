Erling Haaland tarihe geçti
Borussia Dortmund'un 20 milyon Euro'ya RB Salzburg'dan aldığı 19 yaşındaki Norveçli forvet Erling Haaland, Paris Saint-Germain'i 2 golle yıktı ve Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
Dünya futbolu, uzun bir süre keyifle izlenecek bir golcüyle çalkalanıyor; Erling Haaland... Devre arasında 20 milyon euro'ya Avusturya'da Salzburg'dan B.Dortmund'a transfer olan 19 yaşındaki Norveçli santrfor, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında PSG'yi yıkan isim oldu. Fransızlara 2 gol atan Haaland, sarı-siyahlılarla çıktığı 7. maçında 11. kez fileleri sarstı. Genç yetenek, ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde en hızlı 10 gole ulaştı ve tarihe geçti. Bu sezon Salzburg'da 22 maçta 28 gol atan golcü Viking, Avusturya ekibiyle de Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta boy göstermişti. Haaland, Trabzonspor'un golcüsü Sörloth'la birlikte Norveç Milli Takımı'nın en önemli hücum gücü olarak öne çıkıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...