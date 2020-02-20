20 Şubat 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Erling Haaland tarihe geçti

ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 20.02.2020

Borussia Dortmund'un 20 milyon Euro'ya RB Salzburg'dan aldığı 19 yaşındaki Norveçli forvet , Saint-Germain'i 2 golle yıktı ve tarihine geçti.

Dünya futbolu, uzun bir süre keyifle izlenecek bir golcüyle çalkalanıyor; ... Devre arasında 20 milyon euro'ya 'da Salzburg'dan B.Dortmund'a olan 19 yaşındaki Norveçli santrfor, Son 16 Turu ilk maçında 'yi yıkan isim oldu. Fransızlara 2 gol atan Haaland, sarı-siyahlılarla çıktığı 7. maçında 11. kez fileleri sarstı. Genç yetenek, ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde en hızlı 10 gole ulaştı ve tarihe geçti. Bu sezon Salzburg'da 22 maçta 28 gol atan golcü Viking, Avusturya ekibiyle de Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta boy göstermişti. Haaland, 'un golcüsü Sörloth'la birlikte Norveç 'nın en önemli hücum gücü olarak öne çıkıyor.

Gol makinesi Haaland durdurulamıyor! haberin devamı

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