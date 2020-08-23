PSG 0-1 Bayern Münih l MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi final maçında PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bayern Münih, Coman ile bulduğu golle 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.
Zorlu rakiplerini eleyerek finale çıkma başarısı gösteren Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Alman devi Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi.
Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanan dev mücadeleyi Bayern Münih 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Münih'e galibiyeti getiren golü ise 59. dakikada Kingsley Coman kaydetti.
6. ZAFER!
1-0'lık skorla zafere ulaşan Alman devi Bayern Münih, 6. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.
Robert Lewandowski, futbol tarihinde bir sezonda 3 kupayı birden kazanıp, hepsinde gol kralı olan ilk oyuncu oldu.
34 Bundesliga
15 | Şampiyonlar Ligi
6 | Almanya Kupası
Bayern Münih, bir Avrupa Kupası turnuvasında tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan ilk takım oldu.
11 galibiyet
3.9 gol ortalaması
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