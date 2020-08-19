UEFA Şampiyonlar Ligi: Lyon 0-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Olimpik Lyon ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadeleyi Alman temsilcisi Bayern Münih 3-0 kazandı ve Devler Ligi finalinde Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Olimpik Lyon ile Bayern Münih karşılaştı.
Nefesleri kesen ve birçok pozisyonun olduğu mücadeleyi Bayern Münih 3-0 kazandı ve finale çıkan taraf oldu. Bavyera ekibinde golleri 18. ve 33. dakikalarda Serge Gnabry ve 88. dakikada Robert Lewandowski attı.
Bu sonuçla birlikte finale çıkan Bayern Münih, Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.
DEV FİNAL: PSG-BAYERN MÜNİH
Lizbon'un ev sahipliği yaptığı, pandemi nedeniyle 8'li final formatında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi 23 Ağustos Pazar günü belli olacak. Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde finale kalan PSG ile daha önce 10 kez final oynayıp 5 defa kupayı müzesine götüren Bayern, Estadio da Luz'da Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama