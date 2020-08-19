20 Ağustos 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Lyon 0-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Devler Ligi'nde finalin adı PSG-Bayern Münih!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 Giriş Tarihi: 19.08.2020

yarı final maçında Olimpik ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadeleyi Alman temsilcisi Bayern Münih 3-0 kazandı ve Devler Ligi finalinde Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.

yarı final mücadelesinde Olimpik ile karşılaştı.

Nefesleri kesen ve birçok pozisyonun olduğu mücadeleyi Bayern Münih 3-0 kazandı ve finale çıkan taraf oldu. Bavyera ekibinde golleri 18. ve 33. dakikalarda Serge Gnabry ve 88. dakikada Robert Lewandowski attı.

Bu sonuçla birlikte finale çıkan Bayern Münih, Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.

DEV FİNAL: PSG-BAYERN MÜNİH

Lizbon'un ev sahipliği yaptığı, pandemi nedeniyle 8'li final formatında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi 23 Ağustos Pazar günü belli olacak. Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde finale kalan ile daha önce 10 kez final oynayıp 5 defa kupayı müzesine götüren Bayern, Estadio da Luz'da Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.

Devler Ligi'nde ilk finalist belli oldu! haberin devamı

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