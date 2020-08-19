UEFA Şampiyonlar Ligi: Lyon 0-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Olimpik Lyon ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadeleyi Alman temsilcisi Bayern Münih 3-0 kazandı ve Devler Ligi finalinde Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Olimpik Lyon ile Bayern Münih karşılaştı.

Nefesleri kesen ve birçok pozisyonun olduğu mücadeleyi Bayern Münih 3-0 kazandı ve finale çıkan taraf oldu. Bavyera ekibinde golleri 18. ve 33. dakikalarda Serge Gnabry ve 88. dakikada Robert Lewandowski attı.

Bu sonuçla birlikte finale çıkan Bayern Münih, Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.

DEV FİNAL: PSG-BAYERN MÜNİH

Lizbon'un ev sahipliği yaptığı, pandemi nedeniyle 8'li final formatında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi 23 Ağustos Pazar günü belli olacak. Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde finale kalan PSG ile daha önce 10 kez final oynayıp 5 defa kupayı müzesine götüren Bayern, Estadio da Luz'da Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.

DİĞER