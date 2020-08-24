24 Ağustos 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Bayern Münih kupasını aldı! İşte o anlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih, Paris-Saint Germain'i 1-0'lık skorla mağlup ederek zafere ulaşan ekip oldu. Alman devi, Devler Ligi'ndeki 6. zaferini maçın ardından çılgınca kutladı. İşte kupa töreninden objektiflere yansıyan görüntüler...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 01:55
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