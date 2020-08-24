24 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Neymar yıkıldı! Gözyaşlarını tutamadı

Neymar yıkıldı! Gözyaşlarını tutamadı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.08.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde tarafsız sahada karşılaştığı Paris-Saint Germain'i Coman'ın golüyle 1-0 mağlup eden , şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden 'de Neymar ise maç sonu gözyaşlarını tutamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde kupayı 'e kaptıran 'de Brezilyalı yıldız Neymar, karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Kendi takım arkadaşlarının yanı sıra Bayern Münihliler'in de teselli ettiği Neymar kupa seremonisinde de duygularını kontrol edemedi. Tecrübeli oyuncunun uzun süre boyunca yedek kulübesinde tek başına oturması da dikkat çekti.

BARCELONA FORMASIYLA DA GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

28 yaşındaki futbolcu daha önce Barcelona forması giydiği yıllarda Juventus'a kaybettikleri 3-0'lık maçın ardından da gözyaşlarını tutamamıştı.

Şampiyon Bayern Münih haberin devamı

DÜNYA KUPASI'NDA DA AĞLAMIŞTI

2018 yılında düzenlenen 'nda çeyrek finalde Belçika'ya 2-1 kaybettikleri maçın ardından da gözyaşlarını tutamayan Neymar hem milli takımda hem de oynadığı takımlarda büyük maçlarda kayıpları oynaması nedeniyle eleştiriliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Şampiyon kupasını aldı! İşte o anlar... Şampiyon kupasını aldı! İşte o anlar...
Onyekuru 45 dakika sahada kaldı! Onyekuru 45 dakika sahada kaldı!
Mihajlovic'in corona virüsü testi pozitif çıktı! Mihajlovic'in corona virüsü testi pozitif çıktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör