Neymar yıkıldı! Gözyaşlarını tutamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde tarafsız sahada karşılaştığı Paris-Saint Germain'i Coman'ın golüyle 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'de Neymar ise maç sonu gözyaşlarını tutamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde kupayı Bayern Münih'e kaptıran PSG'de Brezilyalı yıldız Neymar, karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Kendi takım arkadaşlarının yanı sıra Bayern Münihliler'in de teselli ettiği Neymar kupa seremonisinde de duygularını kontrol edemedi. Tecrübeli oyuncunun uzun süre boyunca yedek kulübesinde tek başına oturması da dikkat çekti.

BARCELONA FORMASIYLA DA GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI



28 yaşındaki futbolcu daha önce Barcelona forması giydiği yıllarda Juventus'a kaybettikleri 3-0'lık maçın ardından da gözyaşlarını tutamamıştı.

DÜNYA KUPASI'NDA DA AĞLAMIŞTI



2018 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Belçika'ya 2-1 kaybettikleri maçın ardından da gözyaşlarını tutamayan Neymar hem milli takımda hem de oynadığı takımlarda büyük maçlarda kayıpları oynaması nedeniyle eleştiriliyor.

DİĞER