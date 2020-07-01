02 Temmuz 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezonun maç takvimi açıklandı

Devler Ligi'nde gelecek sezonun maç takvimi açıklandı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi maç takvimini duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamada grup maçları 20 Ekim'de oynanacak maçlarla start alırken, final 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

, 2020/21 sezonu Şampiyonlar Ligi takvimini açıkladı. Grup aşaması maçları 20 Ekim'de başlayacak. Final 29 Mayıs 2021'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İşte Şampiyonlar Ligi maç takvimi:

20-21 Ekim 2020: Grup Aşaması 1. Maçlar
27/28 Ekim 2020: Grup Aşaması 2. Maçlar
3-4 Kasım 2020: Grup Aşaması 3. Maçlar
24-25 Kasım 2020: Grup Aşaması 4. Maçlar
1-2 Aralık 2020: Grup Aşaması 5. Maçlar
8-9 Aralık 2020: Grup Aşaması 6. Maçlar

16-17 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar
23-24 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar

9-10 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar
16-17 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar

6-7 Nisan 2021: 1. Maçlar
13-14 Nisan 2021: Çeyrek Final 2. Maçlar

27-28 Nisan 2021: Yarı Final 1. Maçlar
4-5 Mayıs 2021: Yarı Final 2. Maçlar

29 Mayıs 2021: Final, İstanbul

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